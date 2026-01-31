Elena Rybakina vence a Aryna Sabalenka y levanta su segundo Grand Slam

GENERANDO AUDIO...

Elena Rybakina, campeona del Australian Open 2026 | Reuters

Elena Rybakina es campeona del Australian Open 2026. La kazaja superó a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, que disputaba su cuarta final consecutiva en Melbourne, en un partido de más de dos horas que se definió por 6-4, 4-6 y 6-4. Con el triunfo, Rybakina levantó su segundo título de Grand Slam, el primero desde Wimbledon 2022, y consiguió la revancha de la final de 2023, en la que había caído ante la bielorrusa.

