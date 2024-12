Enrique “El Perro” Bermúdez revela la enfermedad que padece

“El Perro” Bermúdez fue hospitalizado. Foto: Cuartoscuro

El legendario narrador de futbol Enrique “El Perro” Bermúdez, conocido por su inconfundible voz y su estilo, generó gran preocupación entre sus seguidores tras ser hospitalizado. A través de sus redes sociales el comunicador compartió detalles de su diagnóstico, tranquilizando a quienes estaban pendientes de su estado.

“Muchas gracias a todos los que se han interesado en mi salud. Tuve un episodio muy peligroso, con presión arterial 225/198 y agua en los pulmones, que controlaron en el hospital. Después de varios estudios, resulté con insuficiencia cardiaca“, escribió el narrador de 74 años, quien marcó a generaciones de aficionados al futbol con sus frases icónicas y su pasión por el deporte.

Bermúdez explicó que, si bien la situación fue alarmante, los médicos lograron estabilizarlo y evitar una cirugía. “Gracias a Dios no tendrán que operar el corazón. Tendré que modificar mi alimentación, un plan médico y ejercicio que siempre he hecho. Si no da resultado, se me colocará un marcapasos para mejorar la arritmia. Nunca había tenido problema en mi motor”, agregó en su mensaje.

El narrador, quien desde hace años reside en Miami, destacó la importancia de seguir un estilo de vida saludable para manejar su condición, asegurando que está en manos de expertos y con la esperanza de recuperarse completamente.

Enrique Bermúdez es uno de los narradores más emblemáticos del futbol en México, habiendo trabajado por décadas en Televisa y narrado una docena de Mundiales. Aunque actualmente está desvinculado de esa empresa, su voz y estilo han trascendido generaciones. Desde Miami, continuó trabajando como narrador estrella para la audiencia latina en Estados Unidos.

Por ahora, permanecerá bajo observación médica, enfocado en su recuperación. Se espera que, con los ajustes necesarios en su rutina y los cuidados pertinentes, el querido narrador vuelva a disfrutar de su vida con plenitud.