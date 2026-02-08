Estados Unidos se lleva el oro en la prueba por equipos de patinaje artístico en Milano Cortina 2026

GENERANDO AUDIO...

Ilia Malinin sorpendió en la rutina final | Reuters

La prueba por equipos de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026 ofreció un emocionante desenlace hasta el último momento, con Estados Unidos, Japón e Italia luchando intensamente por las medallas. Tras las primeras disciplinas, norteamericanos y japoneses llegaban empatados con 59 puntos, mientras Italia tenía prácticamente asegurado el bronce.

La definición llegó en la prueba individual varonil, donde Ilia Malinin brilló con una ejecución espectacular que le otorgó 200.03 puntos y los 10 finales a su equipo, superando por apenas un punto a Shun Sato (194.86 puntos y 9 unidades para Japón). Así, Estados Unidos se llevó el oro con 69 puntos, Japón la plata con 68 e Italia el bronce con 60.

