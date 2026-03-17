Estados Unidos vs Venezuela: la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, en vivo

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El Clásico Mundial de Béisbol busca nuevo monarca

La final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se jugará este 17 de marzo en el loanDepot Park de Miami, enfrentando a Estados Unidos y Venezuela por el título del torneo que reúne a selecciones de todo el mundo. Estados Unidos alcanzó la definición tras dejar en el camino a República Dominicana en las semifinales, mientras que Venezuela logró su primer pase al juego por el campeonato tras remontar y vencer a Italia. No te pierdas las mejores acciones del partido AQUÍ.