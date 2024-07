Estafan a los mejores patinadores de México; iban a un torneo en Italia

Desafían curvas y pendientes. Son integrantes de la Selección Mexicana de Patinaje de Descenso y entrenaban para acudir a competir a los World Skate Games 2024, a realizarse en septiembre en Italia.



Sin embargo, acusan que fueron estafados al comprar sus boletos de avión.

“Pues depositamos, ¿y qué pasó?, que solo se nos entregó a algunos una parte del vuelo a otros no les entregó nada. Se niega a dar reembolsos nos da muchísimas largas” Esmeralda Flores | Campeona Nacional de Patinaje de Descenso



Carlos calificó y tiene el nivel para medirse con los mejores patinadores del mundo pero ahora no cuenta con dinero para comprar otros boletos.

“Uno de mis más grandes sueños era poder ir a Italia, al Mundial de Patinaje para poder representar a mi país y lamentablemente no voy a poder ir”. Carlos Miguel Cordero | Campeón Nacional de Patinaje de Descenso



El presunto responsable habría sido un hombre, identificado como Andrés “H”, quien dijo pertenecer a la empresa Servitour Excursiones, de la cual no hay rastro.



Ya fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Además, patinadores y familiares le exigen que devuelva el dinero.

“Bueno hasta le dimos los papeles, pasaporte… pero ya al último ni boletos, ni nos ha regresado el dinero” Dewi Arredondo | Madre de patinador junior

Andrés “H” firmó por lo menos 11 pagarés, con montos desde 8 mil hasta 60 mil pesos.



Documentos que vencieron el 26 de junio.



UnoTV logró contactarlo vía telefónica, volvió a prometer que sí hará un reembolso a los patinadores.

“Se marca un proceso de devolución. Desafortunadamente no se pudo cumplir la fecha, sin embargo reitero, el día de mañana tengo cita con ellos para hacer la devolución” Andrés “H” | Representante, Servitour Excursiones



Promesa… en la que los competidores ya no creen.



“Nos cita, nos dice un día que nos regresa el dinero, pero después que otro, y así ha ido mucho tiempo ya se ha alargado mucho” Dewi Arredondo | Madre de patinador junior



Pero hay más.



Aseguran que no son las primeras víctimas y que en mayo otro grupo de patinadores intentó viajar a un torneo en Playa del Carmen. Tampoco les habría cumplido.

“A ellos les quedó mal, son aproximadamente 150 patinadores que quedaron defraudados” Karina Rodríguez | Madre de patinador



Por todo esto, la Selección Mexicana de Patinaje de Descenso, disciplina conocida como “Downhill”, también pide apoyo de posibles patrocinadores.