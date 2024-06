¿Saldrás de vacaciones?, ¡Cuidado con falsas ofertas de viajes!

A Diana la estafaron con un falso viaje a Italia. El servicio lo solicitó a la agencia identificada en internet como Operadora Mayorista VIP VIBEFIT.



Explica que primero ganaron su confianza, le ofrecieron y cumplieron un viaje a Cancún, pero después, hubo una oferta mayor: un tour por Europa con un costo de 134 mil pesos.

“Era un viaje que se planeó con un año de anticipación, entonces como ya existía la confianza, pues conforme me iba solicitando la agencia, oye vamos a hacer un pago un depósito, aquí está. Oye necesito otro depósito, aquí” Diana Ramírez | Víctima de fraude

Narra que no firmaron ningún contrato y cuando se acercaba la fecha del viaje, la agencia dijo que sus proveedores simplemente le habían cancelado.

“Entonces una buena amiga me ayudó a hablar a Italia porque el viaje era Italia y me dijo déjame hablar a los hoteles, a ver si es cierto que hubo esta cancelación Y pues la sorpresa también de que no había reservación y ni lo conocían, no conocían esta agencia,” Diana Ramírez | Víctima de fraude



Diana ahora exige la devolución de su dinero, pero no ha tenido respuesta… por eso inició un proceso legal.



La página de la agencia sigue activa; Uno TV solicitó una entrevista, pero los administradores sólo prometieron una respuesta.



Para evitar estos casos, antes de hacer pagos, la sugerencia es indagar a quien publica las ofertas.

“Nosotros sugerimos investigar en la Profeco, investigar en Secretaría de Turismo del gobierno de México, Secretarías de Turismo de los estados ver la página del Consejo Ciudadano” Salvador Guerrero Chiprés | Presidente, Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, CDMX



Si usted planea algún tour, tome nota:

Del año 2021 a la fecha, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia recibió 912 reportes de fraudes relacionados con supuestas agencias turísticas.

Diana comparte su caso, afirma, para evitar que haya más víctimas.