Fernando “Toro” Valenzuela, leyenda del béisbol mexicano, falleció a los 63 años el martes 22 de octubre de 2024.

Los Dodgers de Los Ángeles, equipo en el que destacó, se despidió de su lanzador con una serie de publicaciones en redes sociales.

Las reacciones no se hicieron esperar en el mundo del deporte, entre ellas la de la comentarista y reportera Gabriela Fernández de Lara quien, en Noticias en Claro, comparte los recuerdos que tuvo con uno de sus ídolos.

“Soy de la generación de la ‘Fernandomanía’. Tengo gratos recuerdos de sentarme con mi papá a ver la serie mundial – hace 43 años – que ganó Fernando Valenzuela lanzando las nueve entradas”. Gabriela Fernández de Lara.

Para la periodista, la historia del “Toro” Valenzuela es mágica y muy bella por la manera en que un joven de 19-20 años llegó a conquistar las Grandes Ligas de esta manera.

Sobre su paso en equipos de México, Fernández de Lara narra que Valenzuela le contaba sobre las giras que realizaban “en camiones destartalados en esos años”, hasta que finalmente lo “descubrieron”.

“Después de estar con los Leones, se va las Grandes Ligas. Él debuta un 15 de septiembre de 1980 como relevista, tiene algunas apariciones, 10 juegos como relevista, no le anotan carrera limpia en ese año”. Gabriela Fernández de Lara.

La periodista recuerda lo trascendental que fue el hecho de que el estrellato del “Toro” se diera en el Dodger Stadium, en Chávez Ravine, comunidad poblada por asentamientos de mexicanos a finales de los 50 e inicios de los 60.

“Cuando Dodgers se va de Nueva York a Los Ángeles, se decide que en esos asentamientos va a estar el estadio, arrasando con las viviendas de las familias mexicanas”. Gabriela Fernández de Lara.

Tras el rechazo de la comunidad mexicana y latina hacia los Dodgers por haber construido su estadio en ese lugar, Fernando Valenzuela fue una especie de unificador al “reconquistar esa tierra para los mexicanos”.

“Pero no solo eso, los hizo volver a sentirse orgullosos de nuestra bandera, de ser inmigrantes, y no sólo a los mexicanos, sino a los latinos. He entrevistado a muchos peloteros latinos que admiran a Fernando, porque no sólo abrió una puerta, sino que marcó un antes y un después”. Gabriela Fernández de Lara.

La experta recuerda que el “Toro” llegó en una temporada donde había una huelga y donde él hizo que la gente regresará al estadio.

Al abordar el tema de la “numerología”, Fernández de Lara recuerda que en 1981 los Dodgers ganaron en seis juegos y si actualmente se repite esa historia (que ganen en seis), va a coincidir con el 1 de noviembre, día del natalicio de Fernando Valenzuela.

“Hace falta que Fernando entré al salón de la fama. Muchos dicen que no tiene los números y probablemente no, son 173 triunfos en Grandes Ligas, 141 de ellos con los Dodgers, por 153 derrotas, pero él era de juegos completos”. Gabriela Fernández de Lara.

“Algunos colegas expresan que Tom Lasorda le gastó el brazo, pero cuando le llegué a preguntar a Fernando, él mismo me dijo que no, que se lo había gastado él mismo, porque no le gustaba salir antes y confesaba que no le gustaría jugar en el beisbol de ahora por el opener, de cuatro entradas, cinco entradas, ‘salida de calidad de seis entradas’… Yo no jugaría ese tipo de beisbol y siempre me peleaba con Tom Lasorda porque no le quería dar la pelota, a mí me gustaba el beisbol de nueve entradas”, le decía Valenzuela, recuerda la reportera.