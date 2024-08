“Ganamos”, las primeras palabras de Osmar Olvera y Juan Celaya tras ganar la plata en Paris 2024

Osmar Olvera y Juan Celaya ganan Plata en Paris 2024. Foto: AFP

Las competencias de los mexicanos en los Juegos Olímpicos este viernes 02 de agosto trajeron consigo una gran felicidad, ya que Osmar Olvera y Juan Celaya ganan Plata en Paris 2024 y le brindan una enorme felicidad a todo el público que los estaba mirando en persona y a través de dispositivos o televisión.

Osmar Olvera y Juan Celaya ganan Plata en Paris 2024

México obtiene una presea plateada por primera vez en 8 años, porque Osmar Olvera y Juan Celaya ganan Plata en Paris 2024, durante la prueba de trampolín sincronizado de 3 metros.

La dupla mexicana resaltó su satisfacción por el esfuerzo realizado, e incluso señalaron la sensación de haber aspirado a la presea dorada, “Para mí ganamos, es un deporte de apreciación, así son las cosas, al final los jueces no lo creyeron así. Hicimos lo necesario, entrenamos para venir a esto, a recoger la medalla. No me queda más que agradecer a toda la gente que a estado en el proceso, estoy muy contento”, así lo comentó Osmar Olvera.

Osmar Olvera y Juan Celaya tuvieron apoyo en la tribuna de Paris 2024. Foto: AFP

Por su parte, Juan Celaya enfatizó el resultado obtenido luego del proceso que ha tenido que vivir previo a los Juegos Olímpicos de Paris 2024, “Aquí estoy, después este largo camino, con más bajas que altas en este ciclo olímpico que ha sido muy difícil, pero que ha sido muy difícil. (Como) El cambio de yo estar en Estados Unidos, de volver a regresar a mi casa, a adaptarme a un cambio de entrenador, no ir a Juegos Centroamericanos, no ir a Juegos Panamericanos.”

Ver más "PARA MÍ, GANAMOS" 🇲🇽🗣️



La entrevista completa con los medallistas de plata mexicanos en #Paris2024: Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya#ParísEsTuyo pic.twitter.com/TtqoZYu8so — Claro Sports (@ClaroSports) August 2, 2024

Clavado que valió Plata para México en Clavados sincronizados

Si bien, toda la participación de Osmar Olvera y Juan Celaya es digna de resaltar, quizá el momento sublime llegó en la ronda 6, donde la dupla mexicana realizó con éxito el siguiente clavado de 3.9 grados de dificultad:

Ver más ¡PLATA, PLATA, PLATA! 🇲🇽🇲🇽🇲🇽



México se sube a la segunda posición en #Paris2024

Gran desempeño de Juan Manuel Celaya y Osmar Olvera que le dan a México una presea plateada por primera vez en ocho años #ParísEsTuyo pic.twitter.com/FOxmZAfhpf — Claro Sports (@ClaroSports) August 2, 2024

Podio de trampolín sincronizado 3 metros Paris 2024

Ahora que trascendió el resultado donde Osmar Olvera y Juan Celaya ganan Plata en Paris 2024, te mostramos el resultado final de trampolín sincronizado 3 metros:

La medalla de Oro fue para los chinos Daoyi Long y Zongyuan Wang, con un puntaje de 446.10

La medalla de Plata fue para Osmar Olvera y Juan Celaya, con un total de 444.03 puntos

La medalla de Bronce fue para Anthony Harding y Jack Laugher de Gran Bretaña, quienes registraron un puntaje de 438.15