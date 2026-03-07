George Russell consigue la pole del GP de Australia; Checo Pérez arrancará 18º

GENERANDO AUDIO...

El tapatío superó a su coequipero Valtteri Bottas | Reuters

Melbourne fue escenario de una intensa jornada de clasificación para el Gran Premio de Australia 2026 de Fórmula 1, donde se vivieron emociones desde la Q1 hasta la Q3. George Russell volvió a demostrar su supremacía con Mercedes, mientras que Checo Pérez enfrentó dificultades que lo dejarán arrancar desde la posición 18.

La Q1 comenzó con la sorpresa de ver a Oliver Bearman liderando los primeros minutos con su Haas. Sin embargo, la tensión no tardó en aparecer, ya que Max Verstappen sufrió un accidente en la curva 1, bloqueando la parte trasera de su monoplaza y quedando fuera de la sesión, provocando banderas rojas y trabajo extra para los comisarios. LEE LA CRÓNICA COMPLETA AQUÍ.