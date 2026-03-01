¡Goleados! Tigres aprovecha los errores defensivos y acaba con el América

GENERANDO AUDIO...

América sufrió una derrota contundente ante Tigres en el cierre de la jornada 8 del Clausura 2026, al caer goleado en el estadio Ciudad de los Deportes. El partido se inclinó desde el primer minuto, cuando Israel Reyes cometió un penal sobre Ángel Correa que Juan Brunetta convirtió en gol. Tigres amplió la ventaja al 23’ con un remate de Jesús Angulo tras un tiro de esquina, mientras el conjunto azulcrema mostró poco juego y se fue al descanso entre abucheos.

En la segunda mitad, América intentó reaccionar con modificaciones y logró descontar al 69’ gracias a un disparo de Brian Rodríguez, pero la respuesta fue inmediata con el tanto de Ángel Correa para el 3-1. El cierre estuvo marcado por conatos de bronca en las bancas y la expulsión de Vinicius de Lima. Brunetta selló la goleada con el cuarto tanto, lo que provocó la salida anticipada de aficionados. Tigres rompió su racha de dos derrotas y América sumó su tercera caída.

