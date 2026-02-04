Golpe de realidad para Pumas, cae goleado ante San Diego FC en Concachampions

GENERANDO AUDIO...

Pumas queda con un pie fuera de Concachampions. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Pumas sufrió una dura lección en la Copa de Campeones de la Concacaf al caer 4-1 ante San Diego FC en el partido de ida de la Primera Ronda. Aunque los universitarios llegaban con buen paso en la Liga MX, el duelo evidenció carencias en manejo de partido y concentración defensiva. Tras adelantarse temprano en el marcador con un gol de Robert Morales, el equipo de Efraín Juárez retrasó líneas y cedió la iniciativa, una decisión que terminó por costarle caro.

En la segunda mitad, San Diego impuso condiciones con presión constante y efectividad a balón parado. Los goles de Manu Duah y David Vázquez, ambos de cabeza, cambiaron el rumbo del encuentro, mientras que Alex Mighten y Luca Bombino sentenciaron la goleada aprovechando los espacios y errores defensivos. El resultado deja a Pumas contra las cuerdas de cara a la vuelta y obliga a una reacción inmediata si quiere mantenerse con vida en el torneo regional.