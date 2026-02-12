GENERANDO AUDIO...

¡Imparable! Xandra Velzeboer gana oro y establece nuevo récord mundial en los 500m

Xandra Velzeboer marcó un antes y un después en el patinaje de velocidad al coronarse campeona olímpica en los 500m pista corta durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. La patinadora de los Países Bajos, quien había destacado por su rendimiento constante en las etapas previas, no solo conquistó la medalla de oro, sino que también dejó una huella imborrable al establecer un nuevo récord mundial en las semifinales con un impresionante tiempo de 41.399 segundos, sorprendiendo a todos con su destreza y velocidad.

