Indiana hace historia con Fernando Mendoza y se consagra campeón de la NCAA

Fernando Mendoza es campeón. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Indiana escribió una página histórica en el fútbol colegial de la NCAA al vencer 27-21 a Miami y alcanzar la cima del deporte estudiantil tras 125 años de existencia del programa. En un duelo marcado por el dominio defensivo y el dramatismo, los Hoosiers supieron capitalizar los errores clave de los Hurricanes para inclinar el partido a su favor.

Fernando Mendoza fue decisivo en los momentos críticos, liderando ofensivas en cuarta oportunidad que terminaron en anotación. Miami reaccionó en la segunda mitad, pero fallas puntuales, incluido un despeje bloqueado, frenaron su intento de remontada y sellaron una noche inolvidable para Indiana y toda su afición. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM