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Isaac del Toro pedalea hacia la victoria en la Tirreno-Adriático 2026

| 09:11 | Gael González Flores | Claro Sports
Isaac del Toro conquistó la Tirreno-Adriático 2026 tras completar la última etapa en San Benedetto y asegurar la clasificación general.
Isaac del Toro, campeón de la Tirreno-Adriático. | Claro Sports.

Isaac del Toro conquistó la Tirreno-Adriático 2026 tras completar la última etapa en San Benedetto del Tronto y asegurar la clasificación general con un tiempo acumulado de 28:02:14. Aunque la jornada final se definió al sprint con victoria de Jonathan Milan, el mexicano del UAE Team Emirates – XRG defendió sin problemas el liderato que había recuperado en la etapa 6 con una remontada en la montaña. Del Toro terminó con 40 segundos de ventaja sobre Matteo Jorgenson y 42 sobre Giulio Pellizzari, firmando una semana sólida que confirmó su crecimiento y lo consolidó como una de las figuras emergentes del ciclismo mundial. Lee la nota completa aquí.

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