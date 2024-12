Joaquín Beltrán, a 20 años del bicampeonato de Pumas: “Fue lo mejor de mi carrera”

Capi Beltrán recuerda el bicampeonato con Pumas | Imago7

Un 11 de diciembre de 2004 los Pumas de la UNAM se convirtieron en el primer equipo de la Liga MX en conquistar un bicampeonato y Joaquín ‘Capi’ Beltrán, uno de los protagonistas de aquella hazaña recuerda cómo fue aquel año tan especial para los auriazules.

"Yo creo que tal vez lo que más cambió en mí fue el que yo no me visualizaba en el fútbol sin ser campeón de Pumas y eso fue lo mejor que me pudo pasar en mi carrera, porque era lo que yo había soñado de chico, cuatro años jugando en Pumitas y mi visión era ser jugador de Pumas, entonces simplemente creo que se engrandeció mi agradecimiento a Dios, a mi familia, a la institución, a la afición", declaró.