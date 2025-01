Jon Maravilla desmiente la historia de que su perro lo salvó de morir en el accidente aéreo

Un accidente aéreo en Estados Unidos dejó 67 muertos cuando un avión de American Airlines proveniente de Kansas se estrelló en pleno vuelo con un helicóptero militar a orillas del río Potomac, cerca de Washington; una de las historia que surgió fue que el patinador de origen mexicano Jon Maravilla se habría salvado del accidente debido a que por su perro no lo dejaron abordar el avión.

A través de su cuenta de Instagram, Jon Maravilla dijo que la historia de su milagroso salvamento del accidente aéreo era falsa ya que él no iba a volar hacia Washington.

“Estas historias no son ciertas, yo me dirigía a Detroit y no se supone que estaría en el vuelo a DC”.

Jon Maravilla