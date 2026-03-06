Juegos Paralímpicos de Invierno en vivo: Ceremonia de Inauguración de Milano Cortina 2026

GENERANDO AUDIO...

Los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 iniciarán oficialmente con la ceremonia de inauguración, un evento que marcará el comienzo de diez días de competencia en distintas sedes de Italia y reunirá a algunos de los mejores atletas paralímpicos del mundo en disciplinas sobre nieve y hielo. La ceremonia contará con presentaciones musicales y artísticas de figuras nacionales e internacionales, además del tradicional desfile de las delegaciones

La justa contará con la participación de representantes de distintos países, entre ellos el mexicano Arly Velásquez, quien competirá en el esquí alpino sentado. La actividad deportiva ya comenzó con entrenamientos y torneos preliminares, mientras que el calendario avanzará con pruebas que definirán a los nuevos campeones paralímpicos. SIGUE LA TRANMISIÓN EN VIVO AQUÍ.