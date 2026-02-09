Jutta Leerdam gana el oro e impone récord en el patinaje de velocidad de Milano Cortina 2026

GENERANDO AUDIO...

Jutta Leerdam gana medalla de oro en Milano Cortina 2026 | Reuters

Jutta Leerdam protagonizó una jornada destacada en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. La patinadora de Países Bajos conquistó la final de los 1000 metros femenil tras establecer un nuevo récord olímpico con un tiempo de 1:12.31, registro que la colocó en el primer lugar del podio y que representó la segunda vez en el día que mejoró la marca de la prueba. Aquí el video.