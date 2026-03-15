Kimi Antonelli logra su primera victoria en F1 tras coronarse en el GP de China; Checo Pérez termina 15°

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El italiano celebra su primer triunfo en la categoría | Reuters

El Gran Premio de China 2026 quedó marcado por la histórica victoria del italiano Andrea Kimi Antonelli, quien dominó el circuito de Shanghái para lograr su primer triunfo en la Fórmula 1 con Mercedes. El joven piloto superó a su compañero George Russell para firmar el 1-2 de la escudería alemana, mientras que Lewis Hamilton, ahora con Ferrari, completó el podio. La carrera tuvo incidentes, un safety car y ausencias importantes como las de los McLaren. Sergio ‘Checo’ Pérez, con Cadillac, volvió a mostrar dificultades con el ritmo del monoplaza y terminó detrás de su compañero Valtteri Bottas. AQUÍ LA CRÓNICA COMPLETA