Kosovo sorprende y enfrentará a Turquía por el pase al Mundial 2026

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Kosovo y Turquía definirán al clasificado. (Reuters)

Turquía avanzó a la final de la llave C del repechaje de la UEFA rumbo al Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Rumania en un partido cerrado que se definió por un gol de Ferdi Kadıoğlu. El encuentro tuvo un primer tiempo intenso y friccionado, con pocas oportunidades claras, donde los turcos dominaron territorialmente, pero sin lograr reflejarlo en el marcador. En la segunda mitad, el equipo local encontró la diferencia tras una jugada iniciada por Arda Güler y, a partir de ahí, controló el ritmo ante un rival que también generó peligro, pero no pudo concretar.

El triunfo coloca a Turquía a 90 minutos de la Copa del Mundo, en un duelo decisivo que se disputará ante Kosovo. El conjunto kosovar protagonizó una de las grandes sorpresas al eliminar a Eslovaquia con un emocionante 4-3 como visitante, en un partido lleno de goles, remontadas y momentos de alta intensidad. Kosovo reaccionó tras ir abajo en el marcador y aprovechó los espacios en la segunda mitad para dar vuelta al encuentro y sostener la ventaja en un cierre dramático.

De esta manera, Turquía y Kosovo se enfrentarán el próximo 31 de marzo en Pristina por un lugar en la fase de grupos del Mundial 2026. Ambos equipos llegan tras superar partidos exigentes y con la ilusión intacta, en una final que promete emociones y que definirá a uno de los últimos clasificados europeos al torneo. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLARO SPORTS.COM