La agenda deportiva del fin de semana: ¿Qué ver del 1 al 4 de enero 2026?

La agenda deportiva del fin de semana se presenta cargada de actividad y con un ingrediente especial: la NFL entra en su última semana de temporada regular, con varios equipos jugándose su lugar en los Playoffs. Desde el jueves 1 de enero y hasta el domingo 4, el fútbol europeo, el fútbol americano y la NBA concentran la atención con una programación extensa y de alto nivel.

El jueves arranca con la Premier League como protagonista, con duelos como Liverpool vs Leeds, Sunderland frente al Manchester City y Tottenham visitando al Brentford, en una jornada que marca el cierre de la fecha 19. Por la noche, la NBA toma el relevo con una cartelera completa que incluye enfrentamientos como Kings vs Celtics y Clippers ante Jazz, dando continuidad a la intensa temporada regular.

