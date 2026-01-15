Próximos partidos
La agenda deportiva del fin de semana: ¿Qué ver del 15 al 18 de enero 2026?
GENERANDO AUDIO...
Este fin de semana se presenta cargado de acción deportiva con partidos de alto calibre en diversas ligas alrededor del mundo. Desde el jueves 15 de enero, el fútbol acapara los reflectores, con importantes encuentros en la Liga MX, LaLiga, Premier League y Serie A, que prometen emociones para los aficionados. El jueves arrancará con el cierre de la jornada de la Serie A con el duelo entre Verona vs Bologna.
AQUÍ LA AGENDA COMPLETA ————————–>