La agenda deportiva del fin de semana: ¿Qué ver del 25 al 28 de diciembre 2025?

¿Qué eventos ver este fin de semana? | Claro Sports

El 2025 se acerca a su cierre, pero la agenda deportiva mantiene una alta actividad durante el último fin de semana del año. Aunque tres de las principales ligas de fútbol del mundo hacen una pausa, la acción continúa en torneos de Italia e Inglaterra, además de la Copa Africana de Naciones, disponible a través de Claro Sports. El básquetbol toma protagonismo con la tradicional jornada de Navidad, mientras que la NFL ofrece encuentros repartidos entre jueves, sábado y domingo.

En el boxeo, la atención se traslada a Asia con una pelea de campeonato, donde el mexicano Alan Picasso buscará sorprender al japonés Naoya Inoue, considerado uno de los mejores libra por libra del planeta. A esto se suma el arranque de la segunda temporada del TGL Golf, una competencia que también podrá seguirse en la multiplataforma de Claro Sports. Checa AQUÍ la agenda completa.