La agenda deportiva del fin de semana: ¿Qué ver del 8 al 11 de enero 2026?

La actividad deportiva del segundo fin de semana de enero presenta una agenda intensa, con el fútbol, el básquetbol, el tenis y la NFL como principales protagonistas. Destaca el arranque de la Liga MX con su jornada 1, además de la continuidad de la Liga MX Femenil, el inicio de la Liga de Expansión MX y una amplia oferta del fútbol europeo, que incluye partidos en La Liga, FA Cup, Serie A, Bundesliga, Eredivisie y la Supercopa de España.

A nivel internacional, la Copa Africana de Naciones vive sus cuartos de final con enfrentamientos de alto nivel, todos transmitidos por Claro Sports. En paralelo, la NFL entra al Wild Card Weekend, mientras la NBA, la Euroliga, la G League, la United Cup y el Torneo de Brisbane completan un fin de semana cargado de emociones deportivas.

