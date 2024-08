Las palabras de Osmar Olvera tras convertirse en doble medallista olímpico en Paris 2024: video

El clavadista mexicano Osmar Olvera hizo historia en los Juegos Olímpicos Paris 2024 al conquistar su segunda medalla, esta vez un bronce en la prueba individual de trampolín de 3 metros por lo que aseguró que “el límite es el cielo”.

Con tan solo 20 años, Olvera se convirtió en el sexto atleta en la historia del deporte mexicano que ha logrado subir al podio en dos ocasiones en una misma edición de Juegos Olímpicos.

En una entrevista con Claro Sports tras finalizar su participación, Olvera expresó su felicidad y satisfacción por haber alcanzado este logro y aseguró que el límite es el cielo y buscará el oro en Los Ángeles 2024.

El joven clavadista, que ya había ganado la medalla de plata junto a Juan Celaya en el trampolín de 3 metros sincronizado, mencionó que siempre tuvo la convicción de que podía alcanzar este hito.

Desde Fernando Platas en Sídney 2000, ningún mexicano había logrado una medalla en la prueba de trampolín de 3 metros individual, y ahora Olvera se suma a la historia como el sexto atleta mexicano en obtener dos medallas en una misma edición olímpica.

Uno de los momentos más emocionantes de la competencia fue su quinto clavado, que según comentó, sintió muy bien: “Sé de la calidad que tenemos los mexicanos es alta, y si ellos (chinos) cometen un error, les podemos ganar”. Esta confianza se reflejó en sus puntuaciones, especialmente en esta quinta ejecución, donde obtuvo una casi perfecta calificación de 98 puntos.

Olvera destacó la importancia de seguir mejorando: “Todavía hay detalles que pulir. Acabando la competencia, me abracé con Ma Jin (su entrenadora), y los dos dijimos lo mismo: todavía falta trabajo. Ahora a disfrutarlo, pero regresando a México ya empieza este nuevo ciclo hacia Los Ángeles“.

La entrevista también tocó un aspecto más personal, cuando Claro Sports lo enlazó con sus papás, quienes lo felicitaron, tanto el clavadista como sus progenitores rompieron en llanto por la emoción.

Olvera recordó los sacrificios que su familia hizo para que él pudiera seguir su sueño, incluyendo su mudanza a Guadalajara a los 8 años: “Lo que más me ha marcado es todo el apoyo que siempre ha estado y que nunca me dejaron de apoyar”.

“Yo le decía a mi mamá, ya no quiero estar aquí, o sea, ven por mí, pero mi papá fue el fuerte que me dijo ‘tú querías eso, me lo pediste por tus sueños’. Entonces dijo si no puedes, ya después te regresas y al final sí pude”.

Osmar Olvera