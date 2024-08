Las primeras palabras de Marco Verde tras ganar plata en Paris 2024: “no se pudo la de oro, pero hice historia”

Marco Verde se vistió de gloria al ganar la plata en box en Paris 2024. Foto:AFP

Marco Verde le dio una nueva medalla a México en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 tras ganar la plata en box en la categoría de 71 kg.

El boxeador mexicano se queda con el segundo lugar del boxeo varonil 71kg después de una GRAN pelea que tuvo que terminar en decisión de los jueces#Paris2024 #ParísEsTuyo pic.twitter.com/ySmIxBMzWN — Claro Sports (@ClaroSports) August 9, 2024

El medallista olímpico aseguró a Claro Sports que fueron seis meses muy pesados y después de tanto trabajo “ahora toca disfrutarlo”.

“No se pudo la de oro, quería cerrar con broche, porque Centroamericanos, Panamericanos… Disfruto también las derrotas, no me gusta perder, pero aprendo bastante perdiendo, pero creo que es algo que me dice el destino, no puedes ganar todo, me da un ‘stop’ para que siga buscando y aspirando más”. Marco Verde

El boxeador mexicano mencionó que entrena duro “porque pienso en mi familia, pienso en mí”.

“He sufrido bastante, pero al final la recompensa es muy grande, como hoy, creo que hice historia, hice lo que pude, lo que estuvo en mis manos y agradecer”. Marco Verde, medallista de plata en Paris 2024

Marco Verde, medallista de plata en el boxeo de #Paris2024, habló con nosotros tras obtener su presea, y ahí lo sorprendimos con una llamada muy especial donde pudo platicar con sus hermanos🫶🏽#ParísEsTuyo pic.twitter.com/cUBBdhjTga — Claro Sports (@ClaroSports) August 9, 2024

Una arena volcada por Marco Verde

Desde las gradas se escuchaba el apoyo a Marco Verde, combate al cual salió a ganar, pero “cuando escucho que perdí el primer round 5-0, no lo creía, me relajé, y era una pelea que no podríamos perder la cabeza”.

Para el segundo, Verde reconoció que sí lo perdió y para el tercero aseguró que dijo “ya es todo, vamos a disfrutarla y abracé a mi entrenador”, a quien agradeció.

El medallista olímpico fue felicitado por su familia, quien aseguró que llegó como un campeón a Paris 2024 y para ellos, como millones de mexicanos, es el mejor.

La pelea contra el boxeador uzbeko Asadkhuja Muydinkhujaev tuvo sus momentos tensos, en la cual Marco Verde demostró la calidad que lo llevó subirse al podio olímpico.

¿Cómo llegó Marco Verde a la final del box en Paris 2024?

En su camino a la Final, Marco Verde superó a Tiago Osorio Muzanga, representante de Mozambique, en fase de Octavos de Final por decisión dividida. En Cuartos de Final, el mexicano ganó por decisión dividida a Nishant Dev.

En la semifinal venció al británico Lewis Richardson por puntos y se impuso por decisión dividida 2-3.