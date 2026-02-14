Lasse Gaxiola manda emotivo mensaje a México tras su debut en Milano Cortina 2026

GENERANDO AUDIO...

Lasse Gaxiola habla tras su debut en Milano Cortina 2026 | Reuters

Lasse Gaxiola, el esquiador mexicano que participó en la final de slalom gigante en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, compartió con nuestro compañero, Daniel Reyes, sus emociones y reflexiones tras su destacada participación.

Aunque no logró un tiempo tan rápido como esperaba, Gaxiola expresó su orgullo por representar a México y demostrar que los atletas mexicanos pueden competir a nivel olímpico en deportes de invierno.

“Se ha demostrado que los mexicanos pueden competir, que podemos esquiar. Estoy seguro de que habrá mexicanos mucho más rápidos que yo en un futuro cercano. Somos los primeros en hacerlo, y espero que inspire a alguien más”, afirmó el joven esquiador, quien destacó la importancia de su participación en estos Juegos Olímpicos.