Lasse Gaxiola y Sarah Schleper hacen historia en Milano Cortina 2026

Lasse Gaxiola y su debut olímpico | Reuters

Lasse Gaxiola escribió una página inédita para el deporte mexicano en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Con apenas 18 años, el esquiador debutó en la máxima cita invernal y lo hizo con el peso y el orgullo de una historia familiar que ya forma parte del movimiento olímpico.

Días antes, su madre, Sarah Schleper, había concretado su séptima participación en unos Juegos Olímpicos de Invierno para juntos convertirse en la primera pareja de madre e hijo en competir en una misma edición olímpica, un hecho sin precedentes que une generaciones bajo los colores de México.