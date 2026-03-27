Lewandowski y Gyokeres llevan a Polonia y Suecia a la final por un boleto para el Mundial 2026

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Polonia vence a Albania y Suecia a Ucrania en el repechaje | AFP

Polonia y Suecia disputarán la final de la Llave B del repechaje de la UEFA rumbo al Mundial 2026, luego de superar sus respectivas semifinales en una jornada que dejó emociones y remontadas. El duelo definirá al equipo que avanzará a la fase de grupos, donde ya esperan Países Bajos, Japón y Túnez, en un enfrentamiento que promete alta intensidad entre dos selecciones históricas de Europa.

El conjunto polaco estuvo cerca de la eliminación ante Albania, que se adelantó antes del descanso con gol de Arber Hoxha. Sin embargo, Robert Lewandowski lideró la reacción al empatar tras un error del portero rival, y posteriormente Piotr Zielinski selló la remontada con un disparo desde fuera del área que aseguró el triunfo y mantuvo vivo el sueño mundialista de Polonia.

Por su parte, Suecia resolvió su compromiso con autoridad al vencer 3-1 a Ucrania en Valencia, con una actuación destacada de Viktor Gyokeres, quien firmó un hat-trick. El delantero encaminó el resultado desde los primeros minutos y sentenció en la segunda mitad, colocando a los suecos a un paso del Mundial, en una final ante Polonia que se jugará el 31 de marzo. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM