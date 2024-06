Lukas Bukovaz, peleador de MMA, es “bateado” en propuesta de matrimonio y agreden a la novia: video

Lukas Bukovaz perdió dos veces en el octágono | Foto: Instagram (@clashofthestars)

El evento Clash of the Stars 2024 vio al peleador Lukas Bukovaz perder un combate en el que tenía ventaja numérica. Además, posterior al encuentro, le pidió matrimonio a su novia encima del octágono solo para ser rechazado frente al público de República Checa, en una doble derrota para el deportista.

¡La peor noche para Lukas Bukovaz!

El 22 de junio, Lukas Bukovaz y Patrick Horváth se enfrentaron el 22 de junio a Jan Michálek en un combate de dos contra uno. Pese a la superioridad, la pareja perdió ante el solitario gladiador en Clash of the Stars.

Este duelo formaba parte de una cartelera de 13 peleas; sin embargo, el hecho de que el dueto perdiera con ventaja incluida ya significaba una derrota dolorosa para los perdedores.

Pese a la derrota, Lukas Bukovaz aprovechó que su pareja se encontraba en la jaula para hincarse, sacar un anillo y pedirle matrimonio.

Sin embargo, la mujer tomó el micrófono para rechazar la propuesta mientras el peleador miraba hacia el suelo y el público gritaba por la decisión, mientras ella decía: “Basado en todo lo que ha sucedido, creo que probablemente no acepto. No me parece”.

El gladiador, que usaba calzoncillos negro con magenta, se quedó arrodillado en la lona viendo a la que, hasta entonces, era su novia. Eso es todo lo que los videos subidos a redes sociales dejaron ver.

El entrenador de Lukas Bukovaz agrede a la mujer

En el video, publicado por la cuenta oficial de Clash of Stars, se puede ver a un hombre arrojándole agua a la mujer vestida de negro.

Fox Sports informó que se trataba del entrenador del peleador europeo, quien decidió agreder a la pareja de su pupilo por la negativa a su propuesta de matrimonio.

A la par, el público se unió en abucheos y gritos en contra de la joven, quien veía a Lukas Bukovaz levantarse para recriminarle antes de enfrascarse en una discusión.

¿Qué pasó después de la fallida pedida de matrimonio?

Dos días después de lo sucedido en República Checa, Lukas Bukovaz subió un video en donde una mujer, identificada como Nikolá Lauberova, está sentada en sus piernas.

Una hora más tarde, el checo publicó un segundo video en donde el deportista está cargándola en sus brazos, provocando comentarios negativos en sus redes sociales.

“Eres una vergüenza, una chica te dejó y, ¿en vez de aceptarlo como hombre haces esto? Nunca he visto nada más primitivo“, comentó un usuario en la segunda publicación.

Lukas Bukovaz no respondió a las críticas en redes sociales, y sus videos no superaron las 6 mil vistas, mientras que el material original de su rechazo