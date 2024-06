Sobrevivientes de cáncer encuentran una nueva pasión en el alpinismo

Cuando a Fernando le amputaron una pierna, por cáncer en los huesos, jamás imaginó que aún así podría llegar a la cumbre de montañas como la Huayna Potosí, en Bolivia.

“Una enfermedad no te puede derrotar, después de esa enfermedad puedes lograr cosas increíbles y yo lo estoy descubriendo. Una de ellas es justo subir montañas, he logrado ya subir cinco cumbres” Fernando Hernández | Sobreviviente de cáncer

Es integrante del programa “Cimas de la esperanza” de la Fundación Emilia Valeria AC, un grupo de sobrevivientes de cáncer que, con alpinismo, disfruta la segunda oportunidad que les dio la vida.

“La idea es acompañarlos a regresar a una vida normal, lo que nos dimos cuenta es que muchas veces te dan de alta y hay poco acompañamiento, cuando hay muchas secuelas o físicas o psicológicas” Mateo Dornier | Programa Cimas de la Esperanza, AC

Zenaida ganó la batalla al cáncer de seno. No fue fácil, lo enfrentó 11 años.

“El que nos dejemos invadir por la noticia del cáncer nos afecta, todo es positivismo y dejarnos apapachar”

Zenaida Guzmán | Sobreviviente de cáncer

Juntos ya conquistaron la Malinche, el Pico Orizaba y el Nevado de Toluca.

Y Silvia, originaria de Oaxaca, quién imaginaría que de pequeña tuvo leucemia y ahora cualquier montaña, le queda corta.

“A los 9 me diagnosticaron, yo llegaba de la escuela cansada y me dolía mi cabeza y me dormía cuando llegaba…” Silvia Enriquez | Sobreviviente de cáncer

Para unirse a ellos, puede contactarlos en su sitio web: www.cimasdelaesperanza.org