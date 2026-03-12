Marcel Ruiz preocupa rumbo al Mundial tras lesión con Toluca en Concachampions

GENERANDO AUDIO...

Marcel Ruiz preocupa tras salir de cambio por una lesión. Imago 7

El mediocampista del Toluca, Marcel Ruiz, encendió las alarmas durante el partido ante San Diego FC en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, luego de abandonar el terreno de juego antes de terminar el primer tiempo por una molestia en la rodilla derecha. La acción ocurrió al minuto 38, cuando el futbolista mexicano disputó un balón largo por la banda derecha y, tras un choque hombro con hombro con el defensor Manu Duah, pisó mal y de inmediato mostró signos de dolor mientras se tomaba la rodilla.

Ruiz solicitó rápidamente la entrada de las asistencias médicas y tuvo que salir del campo tras ser revisado por el cuerpo médico, visiblemente afectado por la molestia. Aunque el dolor le impidió continuar en el partido, el mediocampista logró regresar caminando por su propio pie hacia la banca, donde permaneció con hielo en la zona afectada mientras los doctores continúan evaluando la gravedad de la lesión.