¡Medalla y anillo! Gana oro en Paris 2024 y le proponen matrimonio

Huang Ya Qing ganó oro en bádminton y le propusieron matrimonio. Foto: AFP

La atleta china Huang Ya Qing ganó la medalla de oro en bádminton y minutos después su novio Liu Yuchen le propuso matrimonio en los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

La Arena La Chapelle fue testigo del oro conseguido por la dupla china Zheng Si Wei y Huang Ya Qiong, pero también de la declaración de amor entre los deportistas.

Así fue el emotivo momento en Paris 2024

La pareja fue sorprendida por las cámaras cuando estaban festejando el oro conseguido por Huang Ya Qing, momento que fue aprovechado por Liu Yuchen para sacar de su pantalón la caja donde se encontraba el anillo de compromiso con el que prometió amor eterno a su prometida.

“Te amaré por siempre. ¿Quieres casarte conmigo?”, le dijo Liu Yuchen arrodillado en el piso y sosteniendo el anillo. La respuesta, para felicidad del comprometido jugador y de los aficionados, fue un resonante “sí” de Huang Ya Qiong.

Ya Qing se mostró conmovida durante la propuesta de matrimonio, mientras que el público gritaba de emoción, misma que se vio reflejada en el novio.

“Hoy me convertí en campeona olímpica y me comprometí. Creo que el anillo me queda muy bien en el dedo”, celebró la jugadora de 30 años ante los periodistas.

Liu Yuchen es un jugador de dobles masculinos que había ganado la medalla de plata en Tokio hace tres años y que cayó en la primera ronda en Paris 2024.

China gana oro en bádminton en Paris 2024

La pareja china formada por Zheng Si Wei y Huang Ya Qiong hizo valer su condición de primera cabeza de serie y se colgó este viernes la medalla de oro en la modalidad de dobles mixtos del bádminton de los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

El dúo, tres veces campeonas del mundo y medallistas de plata hace tres años en Tokio, derrotaron con mucha autoridad a la pareja de Corea del Sur formada por Kim Won Ho y Jeong Na Eun por 21-8 y 21-11 en la final disputada en La Chapelle Arena y se coronaron sin ceder ni un solo set en todo su recorrido.

Zheng Si Wei y Huang Ya Qiong ganaron el oro en bádminton. Foto: AFP

Por otro lado, Japón, con la pareja formada por Yuta Watanabe y Arisa Higashino, se adjudicó la medalla de bronce al batir también con cierta solvencia a la pareja surcoreana compuesto por Seo Seung Jae y Chae Yu Jung, terceros cabezas de serie, por 21-13, 22-20.