Osmar Olvera opina que México merecía el oro en Paris 2024: “Los chinos saben que ganamos”

México consumó su tercera medalla en los Juegos Olímpicos Paris 2024 de la mano de los clavadistas Juan Celaya y Osmar Olvera, quien dijo en exclusiva para Claro Sports que merecían el oro por encima de la plata. “Los chinos saben que ganamos”, expresó este viernes 2 de agosto.

En entrevista con Claro Sports, el reciente medallista olímpico mexicano reconoció que, desde su perspectiva, la dupla mexicana ganó la competencia, aunque los jueces finalmente le dieron el oro a la pareja china.

“Para mí, ganamos, y creo que para ellos (los clavadistas de China) también. Nosotros no tuvimos errores tan grandes como los tuvieron ellos. Al final es un deporte de apreciación, los jueces son quienes califican, pero creo que para nosotros y todo México esta es una plata con sabor a oro”.

En la transmisión de la competencia se pudo ver a los competidores de China, Daoyi Long y Zongyuan Wang con un semblante preocupado y llevándose las manos a la cabeza al ver el último clavado de los mexicanos.

Al respecto, el atleta oriundo de la Ciudad de México lanzó: “También los chinos saben que les ganamos y que fuimos mejores que ellos”.

China es una de las máximas potencias en clavados, abarcando siete de las ocho medallas disputables en Tokio 2020. Sin embargo, Osmar Olvera llama a no respetarlos de más, pues “son de carne y hueso”.

“Les han ganado, les he ganado en la prueba de un metro y son de carne y hueso como nosotros. Si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? Esa siempre ha sido mi mentalidad, siempre ha sido mi sueño verlos y decirles: ‘Te voy a ganar, te voy a ganar’, y así es como he pensado en estas competencias, como lo sentí en esta”.

Osmar Olvera