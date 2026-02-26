GENERANDO AUDIO...

México vs Islandia, en vivo el partido amistoso. | Alejandra Suárez.

México respondió con autoridad en Querétaro y derrotó 4-0 a Islandia en el Estadio La Corregidora, en un ensayo rumbo al Mundial 2026. El equipo de Javier Aguirre tomó el control desde el primer tiempo y resolvió el trámite ante un rival que presionó al inicio, pero perdió fuerza tras los primeros goles. La afición acompañó a un Tricolor que mostró intensidad y variantes ofensivas.

La figura fue Armando “la Hormiga” González. El delantero participó en el 1-0 al asistir a Richard Ledezma al minuto 21 y marcó el 2-0 apenas tres minutos después, tras otro servicio de Jesús Gallardo. El lateral también dejó huella con gol y asistencia, mientras que Ledezma y Brian Gutiérrez aprovecharon su oportunidad en un once con fuerte presencia rojiblanca. Antes, Raúl ‘Tala’ Rangel evitó el tanto islandés al 13’ tras un error en salida.

En el complemento, México mantuvo la posesión y amplió la ventaja. Gallardo firmó el 3-0 al 59', confirmando su peso por la banda izquierda. Ya en tiempo de compensación, Gutiérrez robó el balón en mediocampo y sentenció el 4-0. El Tri cumplió, dejó buenas sensaciones individuales y sumó un triunfo que alimenta la competencia interna rumbo a 2026.