México vs Estados Unidos, en vivo el Clásico Mundial de Béisbol

México vs Estados Unidos, en vivo el Clásico Mundial. Claro Sports

México y Estados Unidos se enfrentan este lunes 9 de marzo de 2026 en el Daikin Park de Houston, Texas, en uno de los duelos más esperados del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol. Ambas selecciones llegan con paso perfecto tras ganar sus dos primeros partidos del torneo. Estados Unidos derrotó 15-5 a Brasil y 9-1 a Gran Bretaña, mientras que México venció 8-2 a los británicos y firmó una contundente victoria de 16-0 ante Brasil, por lo que este encuentro podría comenzar a definir el rumbo del sector rumbo a la siguiente ronda.

El partido arrancará a las 18:00 horas del centro de México y contará con un duelo interesante desde la lomita entre Manny Barreda, abridor de la novena mexicana, y Paul Skenes, de los Pittsburgh Pirates, quien abrirá por el conjunto estadounidense. El enfrentamiento también llega con antecedentes recientes favorables para el Tricolor, que en el Clásico Mundial de 2023 venció a Estados Unidos 11-5 y acumuló tres triunfos consecutivos ante el equipo de las barras y las estrellas en el torneo, lo que añade un ingrediente especial a este nuevo capítulo entre ambas selecciones.