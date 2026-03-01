Mía y Lía Cueva ganan medalla de bronce para México en la Copa del Mundo de Montreal

GENERANDO AUDIO...

México gana bronce con las gemelas Cueva | GETTY IMAGES VIA AFP

Mía y Lía Cueva volvieron a destacar a nivel internacional al conquistar la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Montreal 2026, dentro de la prueba de trampolín sincronizado de tres metros. Las gemelas mexicanas, de 15 años, cerraron la final con una puntuación de 302.16 unidades, quedando a 1.26 puntos de las australianas Alysha Koloi y Maddison Keeney, quienes obtuvieron la plata con 303.42. El primer lugar fue para la dupla china integrada por la campeona mundial Chen Yiwen y Chen Jia, que se impuso con 329.94 puntos tras liderar las cinco rondas de ejecución.

Aquí la nota completa.