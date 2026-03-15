Milano Cortina 2026 se despide con una emotiva clausura de los Juegos Paralímpicos de Invierno

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Así se vivió la clausura de los Juegos Paralímpicos de Invierno | Reuters

Los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 llegaron a su cierre con una Ceremonia de Clausura celebrada en el Cortina Curling Olympic Stadium, donde atletas, voluntarios y autoridades participaron en un acto que combinó música, elementos culturales y los protocolos del movimiento paralímpico. Durante el evento se rindió homenaje a los deportistas y a los voluntarios, se reconoció el desempeño de Italia —que obtuvo 16 medallas— y se realizó el traspaso oficial de la bandera paralímpica a los Alpes Franceses 2030, próxima sede de la justa. La ceremonia concluyó con el apagado de los pebeteros en Cortina d’Ampezzo y Milán, seguido por una presentación musical que marcó el final oficial de Milano Cortina 2026. Aquí el video.