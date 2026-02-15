Próximos partidos
Milano Cortina 2026: Sigue en vivo a Lasse Gaxiola en el esquí alpino slalom varonil
El mexicano Lasse Gaxiola busca seguir haciendo historia dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, ahora dentro de la carrera 1 del esquí alpino slalom varonil, una manga clave donde el mexicano intentará colocarse en una posición favorable rumbo a la definición. La precisión, la agresividad en las puertas y el control del trazado serán determinantes desde el primer descenso.