Milano Cortina 2026: Sigue en vivo a Lasse Gaxiola en el esquí alpino slalom varonil

Sigue a Lasse Gaxiola en vivo a través de Claro Sports

El mexicano Lasse Gaxiola busca seguir haciendo historia dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, ahora dentro de la carrera 1 del esquí alpino slalom varonil, una manga clave donde el mexicano intentará colocarse en una posición favorable rumbo a la definición. La precisión, la agresividad en las puertas y el control del trazado serán determinantes desde el primer descenso.

