Mundial de 2026; selecciones clasificadas al momento. Foto: Especial

El Mundial de 2026 cuenta hasta la tarde de este miércoles, 10 de septiembre de 2025, con 18 selecciones clasificadas, de un total de 48 para realizar este magno evento deportivo, el cual será disputado en tres países sedes: México, Estados Unidos y Canadá.

Países de la UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, AFC (Confederación Asiática de Fútbol), OFC (Confederación de Fútbol de Oceanía) y CAF (Confederación Africana de Fútbol) enviarán a sus representantes luego llevar a cabo las eliminatorias correspondientes.

Copa del Mundial. Foto: AFP

¿Qué países están clasificadas para el Mundial de 2026?

Canadá

Canadá completa el trío de anfitriones y será la primera vez que los Maple Leafs participen en dos torneos consecutivos. Sus únicas visitas anteriores a la competición se produjeron en 1986 y 2022, y en ambas quedaron eliminados de la fase de grupos sin conocer la victoria.

México

La Copa Mundial de 2026 será la tercera organizada por México, después de 1970 y 1986, lo que significa que el Tri ha albergado el evento más veces que cualquier otro país. Esta será la 18ª Copa Mundial de la nación, con sus mejores actuaciones anteriores en casa, ya que llegó a los cuartos de final tanto en 1970 como en 1986.

Estados Unidos

Como coanfitrión, Estados Unidos se ha clasificado automáticamente para su segundo Mundial consecutivo y tratará de mejorar su actuación de octavos de final en Catar 2022. Será la duodécima Copa Mundial de Estados Unidos y la segunda como anfitrión, después de la de Estados Unidos 94. Su recorrido hasta los semifinales de 1930 es la mejor actuación de la nación en el torneo hasta la fecha.

Japón

Los Samuráis Azules superaron con facilidad la fase de clasificación y se aseguraron un puesto en la gran cita mundialista. Japón reservó su billete a falta de tres jornadas para el final de la tercera ronda de la competición preliminar de la AFC y disputará su octavo Mundial consecutivo.

Nueva Zelanda

Nueva Zelanda reservó su plaza en el Mundial al imponerse a Nueva Caledonia por 3-0 en la final de la fase de clasificación de la OFC. Los All Whites competirán en el torneo por tercera vez, tras haberse clasificado previamente para las ediciones de 1982 y 2010.

República Islámica de Irán

El Team Melli lo consiguió de forma dramática el 25 de marzo, se recuperó dos veces del marcador en contra para empatar 2-2 con Uzbekistán, rivales en el Grupo A. Gracias a ese resultado, los iraníes clasificaron a la Copa Mundial por cuarta ocasión consecutiva.

Argentina

El empate de Bolivia ante Uruguay, por la fecha 14, le otorgó la clasificación al equipo de Scaloni antes de su partido ante Brasil, en el Monumental. La Albiceleste dominó la competencia y logró su pasaje cuatro jornadas antes del final.

Uzbekistán

Uzbekistán disputará su primera Copa Mundial tras asegurar una de las dos primeras plazas de su grupo de la tercera ronda en Asia el 5 de junio.

República de Corea

República de Corea estará en su 11ª Copa Mundial consecutiva tras su convincente triunfo por 0-2 ante una Irak con diez jugadores en el Basra International Stadium el 5 de junio.

Jordania

Jordania se clasificó para su primer Mundial tras derrotar a Omán (0-3). El equipo de Jamal Sellami se vio obligado a esperar el resultado del partido entre Irak y la República de Corea, pero consiguió el pasaje después de tener asegurado el segundo lugar en su grupo.

Australia

Australia aseguró la sexta clasificación consecutiva a la Copa Mundial el 10 de junio, después de una remontada por 2-1 ante Arabia Saudí en Yidda. Es la primera vez desde 2014 que consiguen la clasificación directa.

Brasil

Con la llegada de Carlo Ancelotti, la Verdeamarela parece haber tenido un golpe de aire fresco. Primero, con un buen empate contra Ecuador. Luego, con un sólido triunfo contra Paraguay con el que selló su pasaje para ratificar su posicionamiento en el torneo: el único equipo que nunca faltó.

Ecuador

Un empate a cero contra Perú en Lima le bastó a Ecuador para asegurar su presencia en la Copa Mundial 2026 con dos jornadas de las Eliminatorias sudamericanas todavía por disputarse. Se trata de la quinta ocasión que la Tri logra el pase a la fase final.

Uruguay

En la penúltima jornada de las eliminatorias de la región, los goles de Rodrigo Aguirre, Giorgian de Arrascaeta y Federico Viñas, le dieron el triunfo por 3-0 a la selección de Marcelo Bielsa sobre Perú y de esta manera aseguraron su quinta participación consecutiva en el torneo global.

Paraguay

Terminaron los 15 años de espera y los Guaraníes estarán de regreso en la Copa Mundial el próximo año. Bajo la dirección de Gustavo Alfaro, el empate sin goles ante Ecuador en casa fue suficiente para asegurar el último cupo directo para Sudamérica.

Colombia

En casa, frente a su gente, un inspirado James Rodríguez abrió el marcador en una noche de celebración a la que se sumaron Jhon Córdoba y Juan Quintero para un contundente 3-0 sobre Bolivia, el resultado necesario para garantizar el boleto a la competencia tras perderse Catar 2022 y con una histórica edición de Brasil 2014 en la memoria.

Marruecos

Esta selección se convirtió en la primera del continente africano en acceder a la cita de 2026, tras una contundente victoria por 5-0 sobre Níger el pasado 5 de septiembre.

Túnez

Bastión del fútbol africano, la nación norteafricana se aseguró su plaza en la competición más esperada de todos los tiempos al derrotar a Guinea Ecuatorial por marcador de 0-1.

Plazas en la fase de clasificación

AFC : 8 plazas directas + 1 al Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA

: 8 plazas directas + 1 al Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA CAF : 9 plazas directas + 1 al Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA

: 9 plazas directas + 1 al Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA Concacaf : 6 plazas directas + 2 al Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA

: 6 plazas directas + 2 al Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA CONMEBOL : 6 plazas directas + 1 al Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA

: 6 plazas directas + 1 al Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA OFC : 1 plaza directa + 1 al Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA

: 1 plaza directa + 1 al Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA UEFA: 16 plazas directas

¿Cuándo es el Mundial de 2026?

El Mundial de 2026 celebrado en México, Estados Unidos y Canadá comenzará a partir del 11 de junio de ese año, y concluirá con la gran final el 19 de julio. Esta edición será especial, por qué pasará a tener un formato con 48 selecciones (por primera vez), tras los 32 países que participaron en Qatar 2022.