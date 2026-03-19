Nashville elimina a Inter Miami en la Concachampions: Messi marca su gol 900, pero no alcanza

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No habrá duelo América vs Inter Miami | LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES VIA AFP

Inter Miami fue eliminado de la Concacaf Champions Cup 2026 tras un empate 1-1 ante Nashville SC en el partido de vuelta de los octavos de final. El marcador global de 1-1 favoreció a los visitantes debido al criterio de gol de visitante. A pesar de un gol histórico de Lionel Messi, quien alcanzó el gol 900 de su carrera, el equipo de Javier Mascherano no pudo cerrar la eliminatoria a su favor.

Desde el inicio, Inter Miami dominó el partido, presionando a Nashville y creando ocasiones claras. Messi abrió el marcador en el minuto 7 con un disparo cruzado, poniendo a los locales en ventaja momentánea. Sin embargo, Nashville reaccionó y logró el empate al minuto 73 con un gol de Cristian Espinoza, lo que permitió a los visitantes avanzar a la siguiente ronda debido al gol de visitante.

En los últimos minutos, Inter Miami intentó generar más oportunidades, pero Nashville defendió con orden y frustró los esfuerzos locales. A pesar de la insistencia, el gol que hubiera dado la clasificación nunca llegó, y con el tiempo agotado, Inter Miami quedó eliminado del torneo. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM