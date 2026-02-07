Necaxa humilla a San Luis y consigue su segundo triunfo del Clausura 2026

GENERANDO AUDIO...

Tomas Badaloni celebra su anotación ante San Luis. Imago 7

Los Rayos del Necaxa golearon 4-1 al Atlético de San Luis en la quinta jornada del Clausura 2026, en un duelo que se jugó en el Estadio Victoria. El conjunto local comenzó con fuerza, abriendo el marcador al minuto 3 con un gol de Julián Carranza tras un pase filtrado de Franco Rossano. A pesar de que Necaxa dominaba el partido, una jugada de Carranza fue anulada por fuera de lugar al minuto 37, pero el equipo continuó buscando más opciones de gol.

El Atlético de San Luis sufrió un golpe a partir del minuto 45, cuando Robson Bambú fue expulsado por una segunda tarjeta amarilla, dejando a los visitantes con diez hombres para toda la segunda mitad. Con un hombre menos, el equipo potosino no pudo evitar el embate de Necaxa. Tomás Badaloni anotó de cabeza al 59’ y Alexis Peña amplió la ventaja a 3-0 con otro remate de cabeza tras un tiro de esquina en el minuto 66. El festín de los Rayos se completó al minuto 73, cuando nuevamente Franco Rossano asistió para la anotación de Ricardo Saúl Monreal que ya encaminaba una noche para el olvido

En el agregado 90+1, Joao Pedro anotó el gol del honor para San Luis con un penalti bien ejecutado. A pesar de esta anotación, la victoria fue completamente para Necaxa, que consiguió su segundo triunfo del torneo y llega a seis puntos. Atlético de San Luis, por su parte, sigue con solo cuatro unidades tras su tercera derrota. El equipo de Guillermo Abascal enfrentará a Querétaro en la siguiente jornada, mientras que Necaxa visitará a FC Juárez.