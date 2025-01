GENERANDO AUDIO...

Necaxa vs. Cruz Azul; en el estadio Victoria de Aguascalientes. Foto: Especial

Mientras Martín Anselmi arremete contra Cruz Azul en su presentación con el Porto, “la máquina” sigue buscando su primera victoria del Clausura 2025. La jornada 4 tiene el partido Necaxa vs. Cruz Azul, duelo que se disputará a mitad de semana, con lo que los dirigidos por Vicente Sánchez buscarán sumar de 3.

¿Cuándo y a qué hora es el partido Necaxa vs. Cruz Azul del Clausura 2025?

Hidrorayos y celestes se miden en Aguascalientes, en su duelo correspondiente a la jornada 4, del torneo Clausura 2025:

Fecha y hora del Necaxa vs. Cruz Azul ¿Cuándo? Martes 28 de enero de 2025

Martes 28 de enero de 2025 ¿A qué hora? 21:05 horas

21:05 horas ¿En qué estadio? Victoria de Aguascalientes

Victoria de Aguascalientes ¿Dónde verlo? Claro Sports y ViX

¿Cómo llegan Necaxa y Cruz Azul a su partido de la Jornada 4?

Necaxa y Cruz Azul llegan con panoramas totalmente distintos, donde los de Aguascalientes marchan en el tercer lugar de la tabla general del Clausura 2025, con 6 puntos; mientras que, Cruz Azul aún no conoce la victoria en el torneo y suma apenas 2 unidades, producto de dos empates y una derrota, ubicándose en el lugar 17, esto aunado además con la polémica sobre su ex director técnico Martín Anselmi.

¿Debutará Mateusz Bogusz en el partido de la Jornada 4 contra Necaxa?

Mateusz Bogusz, el futbolista polaco de 23 años y flamante refuerzo de “la máquina” ya fue anunciado como nuevo jugador de los celestes; sin embargo, no se espera que para el partido Necaxa vs. Cruz Azul haga su primera aparición con el club mexicano, pues por temas migratorios y de adaptación (dicho durante la transmisión del duelo Cruz Azul vs. Puebla), su presencia aún tomaría unos días más.

¿Quién es Mateusz Bogusz, nuevo jugador de Cruz Azul?

Nació en Ruda Śląska, Polonia, el 22 de agosto de 2001; es un mediocentro ofensivo que pesa 68 kilogramos y mide 1.75 metros, de acuerdo con su perfil publicado por la Major League Soccer (MLS).

Su debut profesional fue en Ruch Chorzów de Polonia, en 2018, en donde disputó 33 juegos con 5 goles y una asistencia. Un año más tarde, migró a Leeds United, siendo parte de la plantilla que logró el ascenso a la Premier League, aunque no jugó en primera división, según Transfermarkt.

El club inglés lo cedió al UD Logroñés y al UD Ibiza, en donde jugó en la segunda división de España, sin lograr disputar encuentros de La Liga, aunque sí participó en la Copa del Rey.

Para 2023, cinco años después de su debut profesional, fichó por LAFC de Estados Unidos, en donde disputó 90 partidos, anotó 24 goles y repartió 19 asistencias en dos años; en su última campaña dentro de la MLS anotó 16 tantos y dio ocho asistencias, incluyendo Playoffs, de acuerdo con Transfermarkt.

Sus destacadas actuaciones en el club angelino, le permitieron disputar dos encuentros con la selección de Polonia en 2024, aunque no llegó a la convocatoria de la pasada Eurocopa.