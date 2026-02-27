Octavos de final de la Champions League 2026: enfrentamientos, calendario y dónde ver los partidos

GENERANDO AUDIO...

La Champions League entró en su recta final. De a poco van quedando menos equipos y se irán perfilando los favoritos a dar la vuelta olímpica en el Puskas Arena de Budapest. Sede de la gran final que se jugará el 30 de mayo de este 2026. Los octavos de final se jugarán en la segunda y tercera semana de marzo. Los duelos de ida irán el 10 y 11; mientras que la vuelta se llevará a cabo el 17 y 18 del mismo mes.

Sin duda, se vivió una atrapante instancia de Playoffs, donde los goles se hicieron protagonistas en aras de lograr duros golpes. Algunos hicieron claramente la tarea, como el caso del Real Madrid y el PSG, mientras que un par de sorpresas, como el Bodo Glimt, Atalanta y Galatasaray, aspiran a llegar lo más lejos posible.

¿Cómo se definió? A través de cuatro bombos, junto a las bolas que contienen los nombres de cada equipo instalado en octavos, fueron ubicados según la clasificación en la fase de Liga. Se asignó el lado del cuadro para los equipos, extrayéndose una bola del bombo con los cuadros correspondientes. De inmediato se mostró el otro equipo clasificado de la llave, repitiéndose el proceso para todos los emparejamientos.

