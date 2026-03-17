¡Oficial! Irán busca que México sea su sede en el Mundial 2026

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Las tensiones con Estados Unidos orillan a buscar modificaciones

La participación de Irán en el Mundial 2026 ha generado debate internacional luego de que el embajador iraní en México, Abolfazl Pasandideh, solicitara que la selección de su país dispute sus partidos de fase de grupos en territorio mexicano. El diplomático señaló que México sería una sede adecuada y destacó la relación entre ambos países, además de pedir que la selección iraní pueda tener como base el país anfitrión latinoamericano. Checa más detalles AQUÍ.