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La mochila de emergencia es una herramienta en caso de sismos | Foto: Shutterstock

Los temblores pueden ocurrir en cualquier momento, por lo que una mochila de emergencia es una herramienta auxiliar para las familias, con productos y accesorios indispensables para enfrentar una situación de emergencia durante las primeras 72 horas del desastre.

Este viernes 4 de septiembre, el Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 4.1, a 145 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas, a las 8:36 horas.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia en caso de sismos?

Se recomienda que la mochila de emergencia tenga ciertas características específicas como ser impermeable, con costuras reforzadas y que se pueda portar en la espalda para permitir la movilidad en ambos brazos.

¿Qué debe contener la mochila de emergencia?

El portal oficial del Gobierno de México en lista los siguientes artículos para armar una mochila de emergencia en caso de desastres y sismos.

Linterna : es posible que con el movimiento del sismo se dañen las instalaciones de luz por eso es importante contar con una linterna con pilas.

: es posible que con el movimiento del sismo se dañen las instalaciones de luz por eso es importante contar con una linterna con pilas. Radio sin internet, TV ni redes de telefonía: este aparato nos permitirá mantenernos informados, acompañados y atentos a cualquier alerta así como a recomendaciones que difundan las autoridades

sin internet, TV ni redes de telefonía: este aparato nos permitirá mantenernos informados, acompañados y atentos a cualquier alerta así como a recomendaciones que difundan las autoridades Agua : utiliza botellas de agua envasada, de preferencia sin gas.

: utiliza botellas de agua envasada, de preferencia sin gas. Alimentos no perecederos : La comida enlatada siempre es una buena opción. Escoge alimentos livianos, de tamaño personal, fácil de abrir y que aporten energía.

: La comida enlatada siempre es una buena opción. Escoge alimentos livianos, de tamaño personal, fácil de abrir y que aporten energía. Ropa abrigadora : cobija, ropa, impermeable y zapatos extras para cambiarse por si se mojan.

: cobija, ropa, impermeable y zapatos extras para cambiarse por si se mojan. Encendedor o cerillos .

. Silbato : generalmente es para solicitar ayuda en caso de quedar atrapado.

: generalmente es para solicitar ayuda en caso de quedar atrapado. Fotocopia de todos tus documentos importantes o guardados en un USB.

importantes o guardados en un USB. Copia de las llaves de tu casa : puede que con las prisas y los nervios al salir de tu casa pierdas las llaves por eso te recomendamos contar con una copia.

: puede que con las prisas y los nervios al salir de tu casa pierdas las llaves por eso te recomendamos contar con una copia. Medicinas o latas de leche: Si en una familia hay bebés, personas con un tratamiento médico o personas adultas mayores, deben incluirse algunos productos específicos como biberones, papillas, medicinas, latas de leche y pañales.

Es importante que la mochila de emergencia se encuentre en un lugar visible y accesible, de preferencia en la zona de mayor seguridad o en el trayecto de tu ruta de evacuación.

¿Cuáles son los documentos importantes que no debes olvidar?

Según el portal del Instituto Mexicano Del Seguro Social (IMSS), estos son los documentos que no deben faltar en la mochila de emergencia en caso de sismos, los cuales deben ir guardados en una bolsa de plástico:

Acta de nacimiento Credencial de elector Pasaporte Visa

También se recomienda cargar con un directorio con teléfonos de familiares, servicios de emergencia y protección civil. Aunque también se ofrecen otras recomendaciones para estar preparados en caso de un siniestro.

¿Qué otros artículos debe incluir una mochila de emergencia?

El IMSS detalla que la mochila de emergencia también debe incluir un botiquín de primeros auxilios con medicamentos que pueda llegar a utilizar algún miembro de la familia:

Analgésicos

Antimicóticos

Alcohol

Gel antibacterial

Papel higiénico

Toallas sanitarias

Para obtener más información, puedes acceder a www.proteccioncivil.gob.mx y en caso de una emergencia puedes llamar a los servicios de emergencia marcando al 911.

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