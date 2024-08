Paris 2024: mexicanas de natación artística se lucen con “Don’t stop me now”, qué dice la letra de Queen

Tonight I’m gonna have myself a real good timeI feel alive and the world turning inside outAnd floating around in ecstasy

So don’t stop me now, don’t stop me

Because I’m having a good time, having a good time I’m a shooting star leaping through the skyLike a tiger defying the laws of the gravityI’m a racing car passing by like Lady GodivaI’m gonna go go go

There’s no stopping me



I’m burning through the sky Two hundred degrees

That’s why they call me Mister FahrenheitI’m traveling at the speed of lightI wanna make a supersonic man out of you



Don’t stop me now, I’m having such a good timeI’m having a ball, don’t stop me nowIf you wanna have a good time just give me a call

Don’t stop me now -because I’m having a good time-Don’t stop me now -yes I’m having a good time-I don’t want to stop at all



I’m a rocket ship on my way to MarsOn a collision courseI am a satellite, I’m out of controlI am a sex machine ready to reloadLike an atom bomb about toOh explode!



I’m burning through the skyTwo hundred degreesThat’s why they call me Mister FahrenheitI’m traveling at the speed of lightI wanna make a supersonic woman of you



Don’t stop me, don’t stop meDon’t stop meDon’t stop me, don’t stop me oh -I like it-Don’t stop me, don’t stop me

Have a good time, good timeDon’t stop me, don’t stop me



I’m burning through the skyTwo hundred degreesThat’s why they call me Mister Fahrenheit I’m traveling at the speed of lightI wanna make a supersonic man out of you



Don’t stop me now, I’m having such a good timeI’m having a ball, don’t stop me nowIf you wanna have a good time just give me a callDon’t stop me now -because I’m having a good time-Don’t stop me now -yes I’m having a good time-I don’t want to stop at all

Esta noche voy a pasármelo muy bien me siento vivo, y el mundo se está poniendo del revés,y me siento flotando en éxtasis,así que no me pares ahora, no me pares,porque estoy pasándolo muy bien, pasándolo muy bien.



Soy una estrella fugaz brincando a través del cielo,como un tigre desafiando las leyes de la gravedad,soy un coche de carreras pasando como Lady Godivavoy a ir, a ir, a ir,no hay nada que me detenga.



Estoy ardiendo a través del cielo,doscientos grados,es por eso por lo que me llaman Mister Fahrenheit,estoy viajando a la velocidad de la luz,quiero hacer de ti un hombre supersónico.



No me pares ahora, estoy pasándomelo tan bien,estoy pasándolo bien, no me pares ahora,si quieres pasarlo bien, simplemente llámame.

No me pares ahora -porque lo estoy pasando en grande-no me pares ahora -sí, lo estoy pasando en grande-,de ninguna manera quiero parar.



Soy un cohete de camino a Marte,en rumbo de colisión,soy un satélite, estoy fuera de control,soy una máquina sexual preparada para recargar,como una bomba atómica a punto deoh, ¡explotar!



Estoy ardiendo a través del cielo,doscientos grados,es por eso por lo que me llaman Mister Fahrenheit,estoy viajando a la velocidad de la luz,quiero hacer de ti una mujer supersónica.



No me pares, no me pares,no me pares,no me pares, no me pares, oh -me gusta-,no me pares, no me pares,pasar un buen rato, pasar un buen rato,no me pares, no me pares.



Estoy ardiendo a través del cielo,doscientos grados,es por eso por lo que me llaman Mister Fahrenheit, estoy viajando a la velocidad de la luz,quiero hacer de ti un hombre supersónico.



No me pares ahora, estoy pasándomelo tan bien,estoy pasándolo de miedo, no me pares ahora,si quieres pasarlo bien, simplemente llámame.No me pares ahora -porque lo estoy pasando en grande-no me pares ahora -sí, lo estoy pasando en grande-,de ninguna manera quiero parar.