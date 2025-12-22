Patriotas de Nueva Inglaterra regresan a playoff de la mano de Drake Maye

GENERANDO AUDIO...

Drake Maye guía a los Patriotas a una nueva postemporada. Foto: AFP

La noche de este domingo, en el partido estelar de la semana 16 de la NFL, los Patriotas de Nueva Inglaterra, con un récord de 11 ganados por tres perdidos, visitaron a los Cuervos de Baltimore, equipo que ha sido una de las decepciones de la temporada al ostentar récord de 7-8.

Con un marcador de 28 a 24, viniendo de atrás, Nueva Inglaterra consiguió vencer a Baltimore para, de esta manera, clasificarse a los playoff de la NFL.

Drake Maye, el QB estrella de los Patriotas y uno de los mejores de la campaña, fue la guía del equipo para venir de atrás en el marcador. El mariscal de 23 años completó 380 yardas y dos pases de anotación, lo que bastó para conseguir la victoria 12 de la campaña.

Tras cuatro años, Patriotas regresan a la lucha por el título

Desde el 2021, los Patriotas de Nueva Inglaterra no avanzaban a la ronda de playoff. En aquel año, consiguieron meterse en los mejores equipos de la campaña por la vía del comodín con un récord de 10-7. Sin embargo, fueron eliminados en la ronda de comodín por los Bills de Búfalo.

Patriotas buscará ser líder divisional en las dos últimas semanas

Luego de la victoria ante Baltimore, Patriotas empató a los Broncos de Denver con récord de 12-3. Por ello, ambos equipos pelearán por ser los líderes divisionales de la conferencia americana en las dos últimas semanas de la NFL.

Por su parte, los Patriotas enfrentarán a los Jets y a Miami. Mientras tanto, Denver cerrará la temporada regular midiéndose ante Kansas City y ante los Cargadores.

