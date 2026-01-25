Patriots vencen a Broncos y regresan al Super Bowl tras duelo defensivo en Mile High

GENERANDO AUDIO...

Patriots. MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Los New England Patriots aseguraron su regreso al Super Bowl LX tras vencer 10-7 a los Denver Broncos en la Final de la Conferencia Americana, disputada en el estadio de Mile High. Fue un partido marcado por el dominio defensivo, el clima adverso y los errores en equipos especiales. Denver tomó ventaja temprano con un pase de anotación de Jarrett Stidham a Courtland Sutton, mientras que la ofensiva de New England batalló en el primer cuarto ante la presión defensiva local.

El juego cambió antes del descanso con un fumble de Stidham en territorio propio que permitió a los Patriots empatar con un acarreo de Drake Maye. En el tercer cuarto, un gol de campo de Andrés Borregales dio la ventaja definitiva a New England, en un duelo donde ambos pateadores fallaron múltiples intentos. Ya en el último cuarto, con nieve sobre el emparrillado, Christian González interceptó a Stidham a 2:17 del final para sellar el triunfo. Así, los Patriots regresan al Super Bowl después de siete años como campeones de la AFC. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM