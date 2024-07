Penta Zero Miedo, luchador mexicano que fue ovacionado en Francia

Penta Zero Miedo recibió una ovación en Francia. Foto: Cuartoscuro Archivo

El luchador mexicano Penta Zero Miedo, conocido por su estilo y su carisma en el ring, recibió una ovación en Francia durante una presentación en el casino Barrière de Lille.

El evento, que tuvo lugar el pasado fin de semana, dejó una marca imborrable tanto en el luchador como en los aficionados franceses.

Penta Zero Miedo, quien actualmente forma parte de las filas de la empresa Triple A y All Elite Wrestling (AEW), ha logrado internacionalizar su carrera gracias a su participación en AEW, llevándolo a nuevos escenarios alrededor del mundo. Su reciente visita a Francia no fue la excepción, y se despidió con los aplausos de una multitud entregada.

Ver más

En las redes sociales, usuarios han viralizado el video del momento en el que el público francés se rinde ante el gladiador mexicano, quien combina lucha aérea con lucha extrema. Desde su entrada al ring, los asistentes demostraron una notable admiración, coreando su nombre y ondeando la bandera de México.

Lo que realmente destacó fue la unidad y el entusiasmo del público al unirse en una sola voz para entonar la frase popular del luchador: “¡Oe, oe, oe, oe, Penta Zero Miedo!”. Este cántico resonó en el recinto, creando un ambiente inolvidable.

El propio Penta Zero Miedo compartió el emotivo momento en sus redes sociales, agradeciendo a sus seguidores por el cálido recibimiento y el apoyo incondicional que recibió en Francia. Esta experiencia resalta no solo su popularidad, sino también el impacto de la lucha libre mexicana en el ámbito internacional.

Quien es Penta Zero Miedo

Pentagón Jr., también conocido como Penta el Zero Miedo, es un luchador profesional mexicano enmascarado nacido el 26 de febrero de 1985. Actualmente, trabaja para All Elite Wrestling (AEW) y Lucha Libre AAA.

Penta ha ganado numerosos títulos, entre ellos:

Campeón Mundial de Impact (1 vez)

Campeón de Lucha Underground (2 veces)

Campeón Mundial de Parejas Mixtas de AAA (1 vez)

Campeón Mundial de Parejas de AAA (3 veces)

Campeón Mundial en Parejas de AEW (1 vez)

Campeón Mundial de Tríos de AEW (1 vez)

Campeón Mundial en Parejas de PWG (1 vez)

Campeón Mundial en Parejas de Impact (1 vez)

Campeón Mundial en Parejas de la MLW (1 vez)

Campeón Latinoamericano de AAA (1 vez)

Ganador de Rey de Reyes (2016)

Penta Zero Miedo debutó en AAA en 2010 bajo los nombres de Dark Dragon y Zairus, antes de adoptar el nombre de Pentagón Jr. en 2012. Durante su tiempo en AAA, se unió a La Sociedad y posteriormente a los Perros del Mal. Ganó varios títulos, incluyendo el Campeonato Mundial en Parejas de AAA y el Campeonato Latinoamericano de AAA. En 2017, dejó AAA y cambió su nombre a Penta “Cero Miedo”.

Pentagón debutó en Impact Wrestling en 2018 y ganó el Campeonato Mundial de Impact en su primera participación en el evento Redemption.

Pentagón regresó a AAA en 2018, participando en eventos importantes como Triplemanía XXVI y Rey de Reyes. Formó equipo con su hermano Fénix para ganar el Campeonato Mundial en Parejas de AAA.

Pentagón y su hermano Fénix, conocidos como los Lucha Brothers, se unieron a AEW en 2019. Formaron el trío “The Death Triangle” con PAC y han ganado varios títulos, incluyendo el Campeonato Mundial en Parejas y el Campeonato Mundial de Tríos de AEW.